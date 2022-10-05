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Еще один регион России заявил о выполнении плана по частичной мобилизации

Губернатор Калининградской области Алиханов заявил о выполнении плана по мобилизации

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Калининградской области на 100 процентов выполнен план по призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона, Антон Алиханов.

По словам Алиханова, теперь перед правительством региона стоит еще одна задача — обеспечить всех мобилизованных дополнительным обмундированием.

«Провели совещание по мобилизации. Регион все задачи (...) выполнил. Теперь занимаемся вопросами допснабжения наших мужчин снаряжением. Все будем делать быстро», — написал губернатор.

Сколько человек было призвано в регионе, и какой перед регионом стоял план, Алиханов не уточнил.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

Позже Шойгу отчитался, что по состоянию на 4 октября в рамках мобилизации уже призваны более 200 тысяч человек. Часть российских регионов уже отчиталась о полном завершении мобилизации.

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Валерий Розенберг
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