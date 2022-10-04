Еще в одном российском регионе отчитались о завершении мобилизации

Глава Карелии Парфенчиков сообщил о выполнении задания по частичной мобилизации

В Карелии выполнили поставленные задачи по частичной мобилизации. Об этом заявил глава российского региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

«Сейчас продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии —по результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации — на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок», — написал Парфенчиков.

Глава Карелии поблагодарил всех, кто отправился к месту службы, подчеркнув, что в военных комиссариатах продолжается работа с добровольцами.

План по набору призывников в ходе частичной мобилизации также выполнили в Хакасии, Бурятии, Пермском крае, Крыму, Брянской области и в других регионах.