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14:30, 19 мая 2023Культура

Стала известна дата выхода фильма «Рождение легенд» в России

Премьера фильма «Рождение легенд» Тимоти Скотта Богарта состоится в России 31 мая

Названа дата выхода фильма «Рождение легенд», посвященного основателю звукозаписывающего лейбла Casablanca Records Нилу Богарту, в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера проекта состоится в Москве в концертном зале Барвиха LuxuryVillage 31 мая. В российских кинотеатрах картина сына основателя лейбла, режиссера Тимоти Скотта Богарта, выйдет 8 июня.

В актерский состав фильма, производством которого занималась студия, снявшая проект «Волк с Уолл-стрит», вошли такие артисты, как Джереми Джордан, исполнивший роль Нила Богарта, Уиз Халифа, Джейсон Дэруло, Глэдис Найт и другие.

Звукозаписывающий лейбл Casablanca Records, основанный в 1973 году, занимался продюсированием таких исполнителей 1970-х годов, как группа KISS, Дона Саммер, коллектив Village People, Шер и других. Помимо этого, организация занималась съемками киноленты, в числе которых — «Бездна» и «Полуночный экспресс».

О производстве картины, которая будет посвящена основателю лейбла, стало известно еще в 2011 году. Тогда на роль главного героя претендовал Джастин Тимберлейк, который также собирался продюсировать проект, однако, по окончательному решению, создателем ленты выступил сын Богарта.

«Я подумал, что это невероятная история о том, откуда берется музыка и куда приводят мечты. Работая над фильмом, я понял, что комбинация этих двух вещей была действительно настолько мощной и могущественной! И как рассказчик, я больше всего на свете был счастлив, что могу рассказать это, потому что это мой отец», — поделился создатель фильма Тимоти Скотт Богарт.

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Анастасия Астахова
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