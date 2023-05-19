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10:36, 19 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о ликвидации украинца-ваххабита в Артемовске

«РВ» сообщила о ликвидации в Артемовске украинца-ваххабита из батальона шейха Мансура

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В Артемовске в ходе специальной военной операции (СВО) был ликвидирован украинец-ваххабит Александр Жданенко из батальона шейха Мансура. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Жданенко носил кличку Анвар, был приверженцем радикальной идеологии и присоединился к добровольческому батальону имени шейха Мансура, воюющему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года.

В апреле стало известно о ликвидации командира этого батальона Артура Пашкуляка с позывным Махно в Артемовске. Как сообщалось, он служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Алевтина Запольская
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