«РВ» сообщила о ликвидации в Артемовске украинца-ваххабита из батальона шейха Мансура

В Артемовске в ходе специальной военной операции (СВО) был ликвидирован украинец-ваххабит Александр Жданенко из батальона шейха Мансура. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Жданенко носил кличку Анвар, был приверженцем радикальной идеологии и присоединился к добровольческому батальону имени шейха Мансура, воюющему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года.

В апреле стало известно о ликвидации командира этого батальона Артура Пашкуляка с позывным Махно в Артемовске. Как сообщалось, он служил в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.