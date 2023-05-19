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18:24, 19 мая 2023Из жизни

65 женщин получили по почте использованные презервативы

«Би-би-си»: неизвестный в Австралии разослал выпускницам школы использованные презервативы

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Полиция в австралийском городе Мельбурн проводит расследование после того, как по меньшей мере 65 женщин получили по почте от таинственного отправителя использованные презервативы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Полицейские установили, что все получательницы странной корреспонденции учились в частной католической школе для девочек Kilbreda College в Мельбурне в 1999 году. Большинство из них получили по несколько писем, в каждом из которых находился использованный презерватив. Кроме того, в письмах содержались рукописные послания от неизвестного с сексуализированными предложениями и угрозами.

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Детектив-сержант Грант Льюис заявил, что следователи проводят анализ ДНК и почерка, чтобы найти разославшего письма человека. Полиция установила, что адреса женщин были получены из выпускного альбома, который был составлен 24 года назад. Многие письма были направлены на старые адреса выпускниц, и их получили родители женщин.

«Мы не знаем, как отправитель связан со школой. Это может быть бывший ученик или сотрудник… Либо кто-то нашел альбом в мусоре и играет в игру», — заявил Льюис.

Ранее сообщалось, что житель канадского города Галифакс получил по почте из Китая таинственную посылку с трехголовым чучелом утки. Канадец не заказывал посылку.

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Алиса Дмитриева
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