65 женщин получили по почте использованные презервативы

«Би-би-си»: неизвестный в Австралии разослал выпускницам школы использованные презервативы

Полиция в австралийском городе Мельбурн проводит расследование после того, как по меньшей мере 65 женщин получили по почте от таинственного отправителя использованные презервативы. Об этом сообщает «Би-би-си».

Полицейские установили, что все получательницы странной корреспонденции учились в частной католической школе для девочек Kilbreda College в Мельбурне в 1999 году. Большинство из них получили по несколько писем, в каждом из которых находился использованный презерватив. Кроме того, в письмах содержались рукописные послания от неизвестного с сексуализированными предложениями и угрозами.

Детектив-сержант Грант Льюис заявил, что следователи проводят анализ ДНК и почерка, чтобы найти разославшего письма человека. Полиция установила, что адреса женщин были получены из выпускного альбома, который был составлен 24 года назад. Многие письма были направлены на старые адреса выпускниц, и их получили родители женщин.

«Мы не знаем, как отправитель связан со школой. Это может быть бывший ученик или сотрудник… Либо кто-то нашел альбом в мусоре и играет в игру», — заявил Льюис.

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