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17:30, 19 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о ежедневных попытках ВСУ прорвать российскую оборону

Марочко: ВСУ ежедневно пытаются прорвать российскую оборону под Артемовском и Соледаром

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно пытаются прорвать оборону российской армии под Артемовском и Соледаром. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, ежедневные попытки атак отличаются только численностью группировки войск, которая варьируется от взводов до батальонно- и ротно-тактических групп.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о сдерживании ВСУ подразделениями Южной группировки войск на флангах в западной части Артемовска.

Утром 19 мая стало известно, что сибирские казаки из бригады «Терек» остановили украинскую армию и продвинулись в Соледаре. «Бой длился почти 12 часов. Были и потери, и раненые, но при всех этих событиях эти парни не только разбили противника, но и умудрились прорвать линию обороны противника и занять их позиции», — рассказал верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Николай Дьяконов.

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Алевтина Запольская
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