Грузия отказалась от российских вагонов метро

Мэрия Тбилиси аннулировала соглашение с «Метровагонмашем» о вагонах метро из-за санкций

Мэрия Тбилиси приняла решение аннулировать соглашение с российским предприятием «Метровагонмаш» о поставке в столицу республики вагонов метро из-за попадания фирмы под международные санкции. Об этом сообщили в мэрии, отметив, что Грузия выполняет все международные санкции, передает ТАСС.

«Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с "Метровагонмашем" соглашение», — сообщили власти столицы республики.

При этом еще в феврале текущего года вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе сообщил, что разрывать контракт не будут из-за того, что власти города не могут найти альтернативного поставщика. Тогда планировалось лишь внести изменения в договор.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексей Токарев заявил, что записанный в Конституции Грузии евроатлантический выбор навязан населению страны. По словам социолога, долгие годы социология показывала, что грузинское общество волнуют прежде всего социально-экономические проблемы, а простых грузин он назвал прагматиками.

