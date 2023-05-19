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18:44, 19 мая 2023Бывший СССР

Грузия отказалась от российских вагонов метро

Мэрия Тбилиси аннулировала соглашение с «Метровагонмашем» о вагонах метро из-за санкций

Фото: Phuong D. Nguyen / Shutterstock / Fotodom

Мэрия Тбилиси приняла решение аннулировать соглашение с российским предприятием «Метровагонмаш» о поставке в столицу республики вагонов метро из-за попадания фирмы под международные санкции. Об этом сообщили в мэрии, отметив, что Грузия выполняет все международные санкции, передает ТАСС.

«Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с "Метровагонмашем" соглашение», — сообщили власти столицы республики.

При этом еще в феврале текущего года вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе сообщил, что разрывать контракт не будут из-за того, что власти города не могут найти альтернативного поставщика. Тогда планировалось лишь внести изменения в договор.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексей Токарев заявил, что записанный в Конституции Грузии евроатлантический выбор навязан населению страны. По словам социолога, долгие годы социология показывала, что грузинское общество волнуют прежде всего социально-экономические проблемы, а простых грузин он назвал прагматиками.

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Алевтина Запольская
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