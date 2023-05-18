В России сочли евроатлантический выбор Грузии навязанным

Cоциолог Токарев: евротлантический выбор Грузии навязан в стране

Записанный в Конституции Грузии евроатлантический выбор навязан населению страны. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Алексей Токарев.

По словам социолога, долгие годы социология показывала, что грузинское общество волнуют прежде всего социально-экономические проблемы, а простых грузин он назвал прагматиками.

«Вся история про евроатлантический выбор Грузии — навязываемая вполне конкретным классом людей. Евробюрократами и интеллектуальной прослойкой Грузии, желающей идти в ЕС», — считает Токарев. По мнению эксперта, «простому грузину по сути все равно как будут продвигаться отношения с Европейским союзом».

По словам Токарева, большинство граждан Грузии беспокоит, «куда будет продаваться их картофель, фрукты и вино». «А то, что политики навязывают... Ну, так бывает», — подчеркнул эксперт.

Ранее министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили сообщил, что Грузия и ЕС ведут подготовку нового пакета сотрудничества, куда войдет и экономическая сфера. По мнению министра, новый пакет сотрудничества переведет Грузию на другой уровень в рамках экономической интеграции. 26 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что страна получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года, так как выполнила часть рекомендаций Еврокомиссии.