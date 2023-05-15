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16:25, 15 мая 2023Бывший СССР

В Грузии сообщили о подготовке нового пакета сотрудничества с ЕС

В Минэкономики Грузии сообщили о подготовке нового пакета сотрудничества с Евросоюзом

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузия и Европейский союз (ЕС) ведут подготовку нового пакета сотрудничества, куда войдет и экономическая сфера. Об этом сообщил министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили, передает РИА Новости.

«Не хочу опережать события, но скажу, что в ближайшее время общество увидит новый пакет сотрудничества с Евросоюзом, в том числе экономического», — заявил он, комментируя вопрос о том, не помешает ли восстановление авиасообщения с Россией процессу евроинтеграции страны и получению статуса кандидата в члены ЕС.

По мнению министра, новый пакет сотрудничества переведет Грузию на другой уровень в рамках экономической интеграции. Давиташвили назвал главной целью правительства получение статуса страны-кандидата, а также полноценную интеграцию Грузии в Европейский союз. Как он утверждает, для этого проводится интенсивная работа, связанная с выполнением большого количества требований.

Ранее Давиташвили заявил, что туристическая отрасль страны получит сотни миллионов долларов при возобновлении авиасообщения с Россией. В течение одного года после запуска полетов из России Грузия ожидает от 300 до 400 миллионов долларов прибыли, рассказал министр. 15 мая Россия отменила визовый режим для грузинских граждан.

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Кристина Есикова
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