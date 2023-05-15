Грузия получит миллионы долларов при возобновлении авиасообщения с Россией

Грузия ожидает до 400 миллионов долларов прибыли после возобновления полетов из России

Туристическая отрасль Грузии получит сотни миллионов долларов при возобновлении авиасообщения с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на грузинского министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили.

На брифинге после заседания правительства он заявил, что в течение одного года после запуска полетов из России страна ожидает от 300 до 400 миллионов долларов прибыли.

15 мая Россия отменила визовый режим для граждан Грузии. Теперь грузинским туристам, прибывающим в РФ на срок до 90 дней, больше не придется оформлять визы.

10 мая стало известно о снятии президентом России Владимиром Путиным введенного в 2019 году запрета для российских авиаперевозчиков на полеты в Грузию. МИД России, в свою очередь, также отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, однако призвал соотечественников проявлять осмотрительность и осторожность в стране.