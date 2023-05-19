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14:56, 19 мая 2023Бывший СССР

В Артемовске уничтожили одного из лучших наводчиков артиллерии ВСУ

«РВ»: уничтожен лучший наводчик спецподразделения «Волки да Винчи» ВСУ Юрий Юхимюк

Фото: Libkos / AP

Российские военные ликвидировали лучшего наводчика элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным канала, на артемовском направлении был уничтожен артиллерист Юрий Юхимюк с позывным Юхим. Как сообщает издание, сослуживцы утверждали, что Юхим был одним из лучших наводчиков в войсках.

Согласно данным «РВ», Юхим погиб в результате попытки прорыва фланга у Артемовска (украинское название — Бахмут). Юхимюк приехал в зону боевых действий из Германии.

Ранее в Артемовске в ходе специальной военной операции (СВО) был ликвидирован украинец-ваххабит Александр Жданенко из батальона шейха Мансура. Жданенко носил кличку Анвар, был приверженцем радикальной идеологии и присоединился к добровольческому батальону имени шейха Мансура, воюющему на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 года.

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Варвара Кошечкина
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