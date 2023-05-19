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23:14, 19 мая 2023Бывший СССР

В Энергодаре рассказали о намеренном ударе ВСУ по оживленной дороге

Мэр Энергодара Сеновоз заявил о намеренном ударе ВСУ по оживленной дороге у города
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава городской администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал о намеренном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по оживленной дороге на въезде в город. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Сеновоз, обстрел произошел около 6 утра. «Время, я думаю, выбранное расчетливо, с учетом того, что на этот момент в этом месте собирается большое количество транспорта и населения, которые прибывают в город и с окрестных мест жительства», — предположил он. По словам мэра, украинские силы нанесли артиллерийский удар по дорожной развязке. Кроме того, несколько прилетов было вблизи АЗС.

В апреле власти Энергодара в Запорожской области заявили, что ВСУ в день пасхального празднования обстреляли город минами, на которых были надписи «С Пасхой». Позже в соцсетях нашли видео, где украинские военные заряжают мины с подобной надписью.

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Марина Совина
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