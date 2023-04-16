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17:07, 16 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли Энергодар минами с надписями «С Пасхой»

Власти Энергодара: ВСУ обстреляли город минами с надписями «С Пасхой»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Энергодара в Запорожской области заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день пасхального празднования обстреляли город минами, на которых были надписи «С Пасхой». Данные приводит РИА Новости.

По словам властей, ВСУ выпустили несколько мин калибром 120 миллиметров в направлении населенных пунктов в районе города. Одна из них разорвалась не полностью.

«На осколке читалось "З великоднем" (с Пасхой — прим. «Ленты.ру»)», — заявили в администрации, назвав это «очередным доказательством нечеловеческого облика» украинской армии.

Позже в соцсетях нашли видео, где украинские военные заряжают мины с подобной надписью. Скорее всего, это были те самые мины, добавил представитель администрации.

8 марта Вооруженные силы Украины нанесли с беспилотников удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара.

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Антон Похиляк
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