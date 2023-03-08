ВСУ нанесли удар по набережной Энергодара

Власти: ВСУ нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли с беспилотников удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Эдуард Сеновоз.

«В результате атаки возник пожар на площади четыре гектара, огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию», — отметил он.

Глава российского города добавил, что, несмотря на угрозу повторения налета украинских дронов, пожарные, сотрудники Росгвардии и военные продолжают бороться с огнем.

Мэр Энергодара подчеркнул, что «для работы Запорожской АЭС угроз нет». По его словам, целью этих «преступных действий является дестабилизация обстановки», а также провоцирование паники и страха у жителей города.

В феврале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что поставки западных дальнобойных ракет Киеву делают актуальным вопрос отодвигания линии фронта на 150 километров. По его словам, не нужно ждать прилетов по городам, которые находятся в тылу, «поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб». Рогов уточнил, что под угрозой находятся не только Энергодар, Мелитополь, Бердянск, но и Луганск.