Рогов призвал отодвинуть линию фронта на 150 километров из-за западных поставок ракет

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что поставки западных дальнобойных ракет Киеву делают актуальным вопрос отодвигания линии фронта на 150 километров. Его цитирует РИА Новости.

«Бомбы GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км. Риски большие, и нужно действовать на упреждение. (…) Сегодня актуальным является вопрос отодвигания линии фронта вглубь территории постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, на 150 километров», — сказал он.

По словам Рогова, не нужно ждать прилетов по городам, которые находятся в тылу, «поэтому надо жестко отодвигать линию боевого соприкосновения, чтобы у наших врагов не было возможности наносить ущерб». Он уточнил, что под угрозой находятся не только Энергодар, Мелитополь, Бердянск, но и Луганск.