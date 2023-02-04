Рогозин оценил опасность американских бомб GLSDB

Рогозин: американские бомбы GLSDB несут угрозу, поскольку их сложно обнаружить и сбить

Американские бомбы малого диаметра GLSDB несут серьезную угрозу, поскольку их сложно обнаружить и перехватить. Такое мнение выразил бывший гендиректор «Роскосмоса» и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Рогозина, благодаря большой серийности этого типа бомб обеспечивается их низкая себестоимость. Так, цена одной ракеты составляет всего 40 тысяч долларов, в то вреся как один залп ATACMS оценивается в миллион долларов, отметил Рогозин. «Это массовое и хотя бы поэтому грозное оружие», — указал он.

Экс-глава «Роскосмоса» назвал GLSDB «удачной комбинацией» управляемой авиабомбы GBU-39 разработки Boeing. Ракета оснащена инерциальной и спутниковой системами навигации и маршевой ступенью от неуправляемой ракеты М26 от реактивной системы залпового огня типа М270 и HIMARS разработки Lockheed Martin.

3 февраля стало известно, что США направят Украине военную помощь на сумму 2,175 миллиарда долларов. В пакет войдут дальнобойные снаряды GLSDB, высокоточные ракеты и зенитно-ракетные комплексы HAWK, а также другие боеприпасы и вооружение.