В России рабочие спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного

На Таймыре рабочие спасли новорожденного детеныша овцебыка

На Таймыре рабочие одного из предприятий спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного — овцебыка. Об этом сообщает сетевое издание Yk24.

Животное обнаружили во время перегона техники на севере российского полуострова. Рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша решили не оставлять один на один с дикой природой и взяли с собой.

По приезде на базу теленка разместили в теплом помещении и накормили. После осмотра ветеринаром животное решили перевезти в Красноярск. Детенышу предстоит пройти курс реабилитации.

Жители северных широт нередко встречаются с дикими обитателями этих мест. Иногда животные сами выходят к людям в поисках пищи. Так, в мае на видео сняли белого медведя, который вышел к российскому атомному ледоколу «Вайгач». Хищника привлек запах пищи, доносившийся с камбуза.