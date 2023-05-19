69-я параллель
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12:22, 19 мая 202369-я параллель

В России рабочие спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного

На Таймыре рабочие спасли новорожденного детеныша овцебыка

Фото: пресс-служба «Алмазы Анабара»

На Таймыре рабочие одного из предприятий спасли новорожденного детеныша редкого полярного животного — овцебыка. Об этом сообщает сетевое издание Yk24.

Животное обнаружили во время перегона техники на севере российского полуострова. Рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша решили не оставлять один на один с дикой природой и взяли с собой.

По приезде на базу теленка разместили в теплом помещении и накормили. После осмотра ветеринаром животное решили перевезти в Красноярск. Детенышу предстоит пройти курс реабилитации.

Жители северных широт нередко встречаются с дикими обитателями этих мест. Иногда животные сами выходят к людям в поисках пищи. Так, в мае на видео сняли белого медведя, который вышел к российскому атомному ледоколу «Вайгач». Хищника привлек запах пищи, доносившийся с камбуза.

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Алан Босиков
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