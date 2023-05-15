Любопытный белый медведь пришел к российскому ледоколу и попал на видео

В Енисейском заливе белый медведь вышел к российскому ледоколу и попал на видео

В Енисейском заливе белый медведь вышел к российскому атомному ледоколу «Вайгач» во время буксировки другого судна. К людям арктического хищника привело любопытство, сообщает Telegram-канал «Атомфлот», опубликовавший видеозапись с борта ледокола.

На кадрах медведь подходит к «Вайгачу» по льду залива.

Хищника привлек запах пищи, доносившийся с камбуза, отметил канал. Несмотря на это, он остался без угощения — кормить белых медведей экипажу запрещено.

Ранее пару полярных медведей заметили в районе мыса Микояна. Животные — предположительно, медведица с медвежонком — полежали на снегу, после чего встали и неторопливо ушли.