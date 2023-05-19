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22:33, 19 мая 2023Мир

Постпред России отметил отсутствие реакции ОЗХО на данные о провокациях Киева

Постпред РФ Шульгин отметил отсутствие должной реакции ОЗХО на данные о провокациях Киева

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин отметил отсутствие должной реакции ОЗХО на данные о провокациях, которые готовит Киев. Его слова передает РИА Новости.

По словам Шульгина, Россия еще с декабря 2021 года предупреждала о подготовке «украинских военизированных формирований, в том числе с участием спецслужб западных государств», к химическим провокациям на Украине. Москва приводила факты об использовании ими химически опасных объектов в провокационных и террористических целях, подчеркнул он. «Вместе с тем должной реакции на наши данные об этих приготовлениях от ОЗХО так и не последовало», — добавил постпред.

В феврале заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил с призывом к странам передать ОЗХО данные о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химоружия, если у них есть подобная информация. Он также напомнил, что позиция ООН состоит в том, что ни одна из сторон не должна использовать химическое оружие.

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Марина Совина
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