Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 19 мая 2023Россия

Патрушев рассказал о последствиях успешного завершения СВО

Патрушев: достижение целей СВО позволит устранить угрозу распространения неонацизма

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Успешное завершение специальной военной операции (СВО) позволит остановить распространение неонацизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо этого, достижение целей спецоперации обеспечит «построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности», добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил мужество и героизм российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Также на совещании Патрушев заявил о причастности США к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и покушении на писателя Захара Прилепина.

Ранее президент России Владимир Путин назвал целями специальной военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о координации США убийства Татарского и покушения на Прилепина
VK анонсировала уникальный конкурс
Патрушев раскритиковал поставки Киеву ракет Storm Shadow
Спасатели нашли пропавших туристов благодаря малоизвестной функции смартфона
В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по контролю над вооружениями
Китай оценил санкционное давление «Большой семерки» на Россию
Фанаты обругали Викторию Боню за «пугающий» образ на Каннском фестивале
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для выступления на саммите
Названы главные страхи россиян в отпуске
Патрушев рассказал о последствиях успешного завершения СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.