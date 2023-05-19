Патрушев рассказал о последствиях успешного завершения СВО

Патрушев: достижение целей СВО позволит устранить угрозу распространения неонацизма

Успешное завершение специальной военной операции (СВО) позволит остановить распространение неонацизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре. Его слова приводит РИА Новости.

Помимо этого, достижение целей спецоперации обеспечит «построение справедливого миропорядка на принципах международного права, многополярности и неделимости безопасности», добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил мужество и героизм российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Также на совещании Патрушев заявил о причастности США к убийству военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и покушении на писателя Захара Прилепина.

Ранее президент России Владимир Путин назвал целями специальной военной операции демилитаризацию и денацификацию Украины.