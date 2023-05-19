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21:00, 19 мая 2023Среда обитания

Москвич сделал незаконный ремонт и разозлил соседей

Москвичу пришлось вернуть лоджию в прежний вид после незаконного ремонта

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Житель московского района Раменки сделал незаконный ремонт и разозлил соседей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу 1-й Сетуньский проезд, 12. Один из его жильцов пожаловался в Мосжилинспекцию на своего соседа, который, по его словам, сделал незаконную перепланировку и изменил внешний облик фасада дома. Впоследствии инспекторы провели проверку, в результате которой выяснилось, что перепланировка в квартире произведена не была. При этом они обнаружили на лоджии «демонтаж проектного ограждения и стену из кирпичей с оконным проемом». Проведенный мужчиной самовольный ремонт сильно повысил нагрузку на балконную плиту.

Собственник проблемной квартиры получил предостережение и был привлечен к административной ответственности. Мосжилинспекция также потребовала от мужчины привести помещение в исходный вид. В итоге владелец жилья устранил все нарушения.

В апреле стало известно, что житель московского района Проспект Вернадского отремонтировал свою пятикомнатную квартиру, перестроив в ней часть стен. При этом, по данным Мосжилинспекции, перепланировка вызвала гнев одного из соседей — он подумал, что на жилплощади оборудовали хостел.

Полина Кислицына
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