Москвич отремонтировал квартиру и вызвал гнев соседа

Житель Москвы снес старые несущие перегородки в квартире, чем вызвал гнев соседа

Житель московского района Проспект Вернадского отремонтировал свою пятикомнатную квартиру, перестроив в ней часть стен. Однако перепланировка вызвала гнев одного из соседей — он подумал, что на жилплощади оборудовали хостел, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосжилинспекцию.

Речь идет о доме на улице Лобачевского, собственник одной из квартир снес в ней старые и поставил новые несущие перегородки, а также переместил сантехническое оборудование. «Попав в квартиру по решению суда, жилищные инспекторы не выявили признаков работы хостела, однако зафиксировали самовольную перепланировку», — сообщили в ведомстве. Мосжилинспекция вынесла собственнику проблемной квартиры предостережение и потребовала привести помещение в исходный вид.

Ранее житель московского района Измайлово сделал ремонт в своей квартире и попал под суд после жалобы соседа. По данным Мосжилинспекции, хозяин одной из квартир на 2-й Парковой улице без разрешения разобрал несущие перегородки, перенес и расширил дверные проемы, сделал из раздельного санузла совмещенный, а также переставил газовую плиту и перенес часть кухни в коридор.

После визита специалистов собственника жилплощади привлекли к административной ответственности и выдали ему предписание на устранение нарушений. Однако мужчина проигнорировал требование надзорного органа, и Мосжилинспекция подала на него в суд.