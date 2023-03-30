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19:19, 30 марта 2023Среда обитания

Москвич сделал ремонт в квартире и попал под суд

Житель московского района Измайлово попал под суд из-за незаконной перепланировки

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Житель московского района Измайлово сделал ремонт в своей квартире и попал под суд после жалоб соседа. Одного из жильцов дома не устроила незаконная перепланировка, которую провел мужчина, сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме на 2-й Парковой улице, один из владельцев квартир в котором решил самовольно перестроить жилище. По данным Мосжилинспекции, мужчина без разрешения разобрал несущие перегородки, перенес и расширил дверные проемы, сделал из раздельного санузла совмещенный, а также переставил газовую плиту и перенес часть кухни в коридор.

После визита специалистов собственника привлекли к административной ответственности и выдали ему предписание на устранение нарушений. Однако мужчина проигнорировал требование надзорного органа, и Мосжилинспекция подала на него в суд.

Не дожидаясь разбирательства, хозяин квартиры получил документы, которые подтвердили безопасность и допустимость проведенных работ. Тогда ведомство отозвало иск, и производство по делу прекратилось.

Ранее жительница района Восточное Дегунино в Москве самовольно обустроила арку в несущей стене и вызвала гнев соседей. Помимо этого, женщина объединила санузел, установила дополнительную сантехнику, а также поменяла местами электроплиту и мойку на кухне.

Нина Ташевская
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