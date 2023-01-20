Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:47, 20 января 2023Среда обитания

Москвичка сделала ремонт в квартире и вызвала гнев соседей

Москвичка самовольно сделала перепланировку в квартире и вызвала гнев соседей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жительница района Восточное Дегунино в Москве самовольно обустроила арку в несущей стене. Незаконный ремонт вызвал гнев соседей, которые пожаловались в Мосжилинспекцию, сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме в Керамическом проезде, где собственница одной из квартир решила провести перепланировку жилья. Помимо создания арки в несущей стене, женщина объединила санузел, установила дополнительную сантехнику, а также поменяла местами электроплиту и мойку на кухне, уточняют в ведомстве.

Мосжилинспекция привлекла нарушительницу к административной ответственности и обязала привести помещения в исходное состояние. «Однако хозяйка квадратных метров проигнорировала предписание надзорного органа. Инспекции пришлось обратиться в Тимирязевский районный суд с иском об обязании привести квартиру в соответствие с технической документацией. Но даже решение суда нарушительница не торопилась добровольно исполнять», — пояснили в ведомстве. После вмешательства судебных приставов москвичка устранила последствия самовольной перепланировки.

Ранее соседей разозлила перепланировка в Даниловском районе Москвы. По данным Мосжилинспекции, владелец квартиры на бульваре Братьев Весниных решил увеличить жилое помещение за счет установки дополнительной двери в приквартирном холле. При этом мужчина не получил документы, разрешающие переустройство.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ДНР предрекли оперативное окружение Артемовска
Конфискацию 180 миллионов рублей у экс-главы ГИБДД Ставрополья признали законной
Мошенники похитили огромную сумму денег и начали раздавать их прохожим
На Украине заявили о напугавшем Байдена предупреждении Путина
Назван модный у знаменитостей цвет в 2023 году
Пушилин сообщил о попытках ВСУ перебросить технику в Марьинку
Названы самые популярные форматы жилья для покупки в ипотеку в 2023 году
Одна деталь на фотографии семьи Тепляковых в метро разозлила пользователей сети
Перечислены самые бесполезные аксессуары для смартфонов
В Сирии убили местного главаря ИГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.