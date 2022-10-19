Москвич увеличил себе квартиру и вызвал гнев соседей

Житель Даниловского района Москвы самовольно расширил жилье за счет приквартирного холла

Житель Даниловского района Москвы увеличил свою жилплощадь, установив дополнительную дверь в приквартирном холле. Разгневанные самовольным захватом общего помещения соседи пожаловались в Мосжилинспекцию, сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме на на бульваре Братьев Весниных, где собственник квартиры на 15 этаже решил незаконно добавить к площади своей квартиры несколько квадратных метров. «Ни решения общего собрания по вопросу отчуждения или передачи в личное пользование части общедомового имущества, ни разрешительной документации на проведение работ у него не оказалось», — заявили в Мосжилинспекции.

В результате сотрудники ведомства оформили в отношении нарушителя предостережение и предложили ему согласовать проведенные работы с соседями и управляющей компанией. Если мужчина не получит разрешение, помещению придется вернуть исходный вид.

Ранее часть подъезда незаконно захватила жительница московского района Марфино. По словам сотрудников ведомства, собственница двух расположенных рядом квартир самовольно расширила жилплощадь за счет помещения общего пользования. Отмечается, что в квартирах демонтировали входные двери, а в приквартирном холле создали перегородку с дверью.