Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 19 мая 2023Силовые структуры

Обыски ФСБ у пермских общественников из «Мемориала» попали на видео

ФСБ показала видео обысков в Перми у членов «Мемориала» по делу о покушении на контрабанду
Начало событий в новости В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей

Сотрудники ФСБ провели обыски у членов пермского краевого отделения общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом) по уголовному делу о покушении на контрабанду культурных ценностей. Оперативное видео следственных действий публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в дома фигурантов дела и предъявляют им документы о проведении следственных действий.

Ранее 19 мая стало известно, что следователи ФСБ возбудили уголовное дело после попытки вывезти в Германию архивные документы Центра исторической памяти. Фигурантами дела стали экс-глава пермского отделения Роберт Латыпов и глава пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
VK анонсировала уникальный конкурс
В аэропорту Тбилиси закрыли зал ожидания из-за прилета первого рейса из России
Эрдоган высказался о вступлении Швеции в НАТО
Обыски ФСБ у пермских общественников из «Мемориала» попали на видео
Литовские депутаты захотели переименовать Россию в Московию
Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты в Россию
Египет признал влияние украинского кризиса на торговлю
Бывший солист «На-На» принял телеведущего Корчевникова в пионеры
Патрушев рассказал о росте радиации в Польше
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.