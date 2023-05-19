Обыски ФСБ у пермских общественников из «Мемориала» попали на видео

ФСБ показала видео обысков в Перми у членов «Мемориала» по делу о покушении на контрабанду

В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей

Начало событий в новости В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей

Сотрудники ФСБ провели обыски у членов пермского краевого отделения общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом) по уголовному делу о покушении на контрабанду культурных ценностей. Оперативное видео следственных действий публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в дома фигурантов дела и предъявляют им документы о проведении следственных действий.

Ранее 19 мая стало известно, что следователи ФСБ возбудили уголовное дело после попытки вывезти в Германию архивные документы Центра исторической памяти. Фигурантами дела стали экс-глава пермского отделения Роберт Латыпов и глава пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов.