Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:23, 19 мая 2023Силовые структуры

В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей

ФСБ возбудила дело на членов «Мемориала» за попытку вывезти в Германию архив организации

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении членов общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом). Об этом в пятницу, 19 мая, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, дело возбудили по статье о контрабанде культурных ценностей. Следствие полагает, что сотрудники организации причастны к попытке вывоза за границу архива организации. Документы, которые правозащитники собирались вывезти в Германию, представляют культурную и историческую ценность.

Ранее 19 мая сообщалось, что сотрудники силовых структур пришли с обысками к двум членам Совета по правам человека (СПЧ) в Перми. Они побывали у бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае, сотрудницы общества «Мемориал» Татьяны Марголиной и у Светланы Маковецкой, которая управляет фондом независимых исследований «Грани».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
«Ростех» рассказал о возможностях платформы «Манул»
Страны G7 продолжат поставки оружия Украине после завершения СВО
Бывшей супруге Элвиса Пресли отказали в просьбе быть похороненной рядом с певцом
Volkswagen продал российские активы местному инвестору
В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей
Путин заявил о лидерстве России на рынке вооружений
На Украине заявили о повреждении объектов энергоинфраструктуры после взрывов
Минобороны показало визит Шойгу в зону спецоперации на видео
Украина нанесла удар по приграничному российскому региону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.