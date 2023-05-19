В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей

ФСБ возбудила дело на членов «Мемориала» за попытку вывезти в Германию архив организации

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении членов общества «Мемориал» (признано в России иноагентом и запрещено судом). Об этом в пятницу, 19 мая, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, дело возбудили по статье о контрабанде культурных ценностей. Следствие полагает, что сотрудники организации причастны к попытке вывоза за границу архива организации. Документы, которые правозащитники собирались вывезти в Германию, представляют культурную и историческую ценность.

Ранее 19 мая сообщалось, что сотрудники силовых структур пришли с обысками к двум членам Совета по правам человека (СПЧ) в Перми. Они побывали у бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае, сотрудницы общества «Мемориал» Татьяны Марголиной и у Светланы Маковецкой, которая управляет фондом независимых исследований «Грани».