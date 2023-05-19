69-я параллель
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17:20, 19 мая 202369-я параллель

Путин оценил вклад полярников в решение стратегических задач России

Путин заявил, что полярники создали базу для решения стратегических задач России

Фото: Tatiana Barybina / Press Service of the Governor of the Stavropol Territory / Sputnik / Reuters

Многие поколения работающих в Арктике специалистов создали надежную базу для решения стратегических задач России. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме, которую зачитал руководитель дирекции Северного морского пути (СМП) «Росатома» Вячеслав Рукша на открытии Дня полярника в Москве, пишет ТАСС.

В своем послании Путин подчеркнул, что благодаря профессионализму и таланту поколений российских ученых, строителей, моряков, летчиков и представителей других профессий были открыты новые месторождения, проведены фундаментальные исследования и проложены новые морские и воздушные пути.

Оценивая вклад российских полярников, Путин отметил, что сегодняшний праздник был учрежден десять лет назад «в знак глубокого уважения к самоотверженному труду соотечественников, посвятивших свою жизнь служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики». Глава государства добавил, что нынешнее поколение полярников «приумножает традиции своих предшественников, участвует в реализации масштабных востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты».

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Ранее стало известно, что российские полярники, полгода дрейфующие на льдине, преодолели уже 800 километров и подобрались к Северному полюсу. Экспедиция проходит при поддержке не имеющей мировых аналогов ледовой самодвижущейся платформы «Северный полюс». С помощью судна специалисты собрали информацию о состоянии природы Арктики, которая будет проанализирована после возвращения в Мурманск. Кроме того, на сегодняшний день экспедиция является единственным источником метеоинформации из обширной части Северного Ледовитого океана.

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Константин Лысяков
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