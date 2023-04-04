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19:03, 4 апреля 202369-я параллель

Полгода дрейфующие на льдине российские полярники подобрались к Северному полюсу

Дрейфующая на льдине экспедиция «Северный полюс-41» за полгода преодолела 800 километров

Фото: ААНИИ

Дрейфующая на льдине экспедиция «Северный полюс-41» за полгода с момента старта преодолела уже 800 километров. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

За шесть месяцев пути от Мурманска российские полярники практически добрались до Северного полюса, от которого их отделяет 220 километров. Сейчас ученые находятся в приполюсном районе — около 88 градусов северной широты.

Экспедиция проходит при поддержке не имеющей мировых аналогов ледовой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс». С помощью судна, предназначенного для круглогодичных экспедиций в высоких широтах, специалисты собрали информацию о состоянии природы Арктики, которая будет проанализирована после возвращения в Мурманск.

Кроме того, полярники ежедневно передают в Гидрометцентр данные, полученные во время метеонаблюдений. На сегодняшний день экспедиция «Северный полюс-41» является единственным источником метеоинформации из обширной части Северного Ледовитого океана. При этом часть данных уже используется для обеспечения навигации на Северном морском пути.

По словам директора ААНИИ Александра Макарова, дрейф платформы проходит в непростых условиях. Полярники неоднократно наблюдали в районе станции трещины и движение льда. В таких случаях размещенное снаружи оборудование переносили на борт судна, и ученые продолжали исследования. После улучшения ситуации лагерь вновь организовывается на льду.

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«Выбранный формат организации дрейфующих станций при поддержке ЛСП "Северный полюс" полностью себя оправдывает. Судно стало для полярников безопасным и уютным домом, качественной рабочей площадкой, оснащенной всем необходимым оборудованием для полноценной научной работы», — подчеркнул Макаров.

В августе запланирована основная ротация состава экспедиции, а также доставка грузов, которая пройдет с использованием научно-экспедиционного судна. Частичное обновление участников плавания состоится уже в апреле. При этом принять транспортные самолеты платформа не может. «Поэтому переброску экспедиционников планируется осуществить вертолетами. В операции будет задействовано два Ми-8 АМТ. Это весьма сложная задача, так как станция находится далеко от большой земли, практически на пределе вертолетной досягаемости», — рассказал Макаров.

Экспедиция «Северный полюс-41» стартовала в Мурманске 15 сентября. Ее главной задачей названо определение прогнозов ледовой обстановки на трассе Севморпути для безопасной проводки судов. 4 октября стало известно, что платформа пришвартована к кромке льда площадью 42 квадратных километра. Исследователи выгрузили на лед научное оборудование и отправили коллегам первую метеосводку.

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Константин Лысяков
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