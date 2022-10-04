В Арктике заработала уникальная самодвижущаяся платформа для экспедиций

Российские ученые приступили к работе на дрейфующей платформе «Северный полюс» в Арктике

Российские ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) приступили к работе на уникальной ледовой самодвижущейся платформе (ЛСП) «Северный полюс», не имеющей мировых аналогов. Открытие полярной станции состоялось 2 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Дрейфующая платформа пришвартована к кромке льда площадью 42 квадратных километра. Исследователи выгрузили на лед научное оборудование и отправили коллегам первую метеосводку. Благодаря «Северному полюсу» полярники смогут круглогодично отслеживать климатические изменения в Арктике, анализируя колебания температуры и изменения ледового покрова.

Данные наблюдений непосредственно из Центральной Арктики, в том числе будут использованы для обеспечения безопасной навигации по одной из самых перспективных мировых транспортных артерий — Северному морскому пути Александр Макаров директор ААНИИ

По предположению ученых, маршрут дрейфа льдины, к которой примкнула платформа, пройдет через приполюсный район в Гренландском море. После выхода из пролива Фрама, полярная станция своим ходом дойдет до Мурманска.

Экспедиция «Северный полюс-41» продолжает отечественную программу дрейфующих полярных станций, начатую в 1937 году с экспедиции под руководством Ивана Папанина. В 2013 году исследования пришлось приостановить из-за таяния арктических льдов. Открытие новой ледовой платформы, построенной на Адмиралтейских верфях, стало оптимальным вариантом для долговременной работы научно-исследовательского центра.

«Северный полюс» вмещает в себя 15 лабораторий и все необходимое оборудование для создания исследовательских площадок на льду. Платформа может до двух лет дрейфовать вместе с ледяным массивом. Согласно проекту, на ней могут находиться 34 исследователя и 14 членов команды.

Экспедиция стартовала в Мурманске 15 сентября. Президент России Владимир Путин отметил, что работа платформы «Северный полюс» станет серьезным вкладом в развитие российского исследовательского флота и укрепит позиции отечественной науки.