Уникальная ледостойкая платформа «Северный полюс» прибыла в Мурманск

Первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» прибыла в Мурманск

В Мурманск прибыла первая мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Об этом сообщили в Мурманском морском рыбном порту, где пришвартовалось судно, передает ТАСС.

«Ледостойкая платформа "Северный полюс" прибыла в Мурманск, сейчас она находится на рейде Кольского залива», — сообщили в порту.

Из города уникальная платформа отправится в экспедицию «Северный полюс — 41». Предполагается, что это случится 15 сентября, местом начала дрейфа платформы во льдах выбраны Новосибирские острова. Главной задачей экспедиции названо определение прогнозов ледовой обстановки на трассе Севморпути для безопасной проводки судов.

По словам директора исследовательского института Александра Макарова, судно будет вмораживаться в льдину примерно 7-10 дней. Специалисты выберут нужную для этого льдину, когда прибудут на место.

Платформа «Северный полюс» предназначена для проведения исследований в течение круглого года в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Она вышла в свой первый рейс 2 сентября. Судно отправилось к месту дрейфа по воде или тонкому льду. После прибытия оно вморозится в лед и начнет дрейфовать вместе с ледяным массивом. В дрейфе платформа может находиться до двух лет.