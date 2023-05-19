Трех российских школьниц несколько месяцев растлевали и накачивали наркотиками
В Тихвине мужчины в течение нескольких месяцев накачивали 14-летних девочек наркотическими средствами и растлевали их, сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу Главное управления МВД по Ленинградской области.
Уточняется, что подозреваемые подсадили трех школьниц на мефедрон, совершая с ними действия сексуального характера, пока те находились в состоянии наркотического опьянения.
На неадекватное состояние своей дочери обратил внимание отец одной из девочек. Узнав от третьих лиц, что чем она занимается со своими подругами, он обратился в полицию. Нарушители были задержаны.
Ранее стало известно, что Долгопрудненский городской суд вынес приговор трем бывшим полицейским за произвол в отношении местного жителя, у которого они вымогали 300 тысяч под угрозой преследования за наркотики.