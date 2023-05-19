Беременная Рианна снялась топлес и восхитила фанатов

Беременная певица Рианна поделилась откровенными снимками топлес

Барбадосская певица Рианна снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя беременная знаменитость поделилась серией откровенных снимков, на которых она позирует в кружевных трусах черного цвета, прикрыв руками обнаженную грудь. На некоторых размещенных кадрах видно, что для съемки исполнительница примерила золотое ожерелье в виде бюстгальтера. Образ артистки также дополнили остроносые туфли на шпильке, массивные браслеты и кольца.

Поклонники оценили фотосессию кумира и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал почти восемь миллионов лайков. «Ты преподносишь беременность такой красивой и сексуальной одновременно! На какую удивительную вещь способно женское тело», «Самая красивая беременная женщина в мире», «Ты такая прекрасная и невероятно обаятельная», «Ри, ты выглядишь безупречно», «Беременная красота спасет этот мир», — высказывались они.

В феврале стало известно, что исполнительница ждет второго ребенка. Слухи о пополнении в семье артистки и хип-хоп-исполнителя появились после Супербоула, где поклонники заметили округлившийся живот Рианны. Сроки беременности, а также пол будущего ребенка не сообщаются.