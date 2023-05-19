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13:50, 19 мая 2023Мир

Патрушев рассказал о росте радиации в Польше

Патрушев: в Польше замечен рост радиации после уничтожения припасов с обедненным ураном

Фото: Globallookpress.com

В Польше был замечен рост радиации после того, как там уничтожили боеприпасы с обедненным ураном на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, его цитирует РИА Новости.

В этой связи Патрушев также обратил внимание приезд президента США Джо Байдена в Хиросиму для участия в саммите G7. «Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине... Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном», — возмутился секретарь Совбеза.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что в рамках пакета военной помощи Лондон передаст Украине партию снарядов, которые содержат обедненный уран.

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Виктория Кондратьева
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