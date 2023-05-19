В Венгрии пожаловались на ударившие по Европе антироссийские санкции

Глава МИД Венгрии Сийярто: антироссийские санкции больше навредили Европе, чем Москве

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции Запада против России вынуждают Европу платить более высокую цену, чем платит сама Москва. Его словам приводит РИА Новости.

В ходе выступления на втором экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Алма-Ате Сийярто пожаловался на ударившие по Европе антироссийские ограничения и заявил, что они больше навредили Западу, чем России. Он призвал снизить санкционное давление и отметил, что Европа встретилась с «невероятными вызовами в сфере экономики в последние годы».

«Цена войны очень высока, ее платит весь Европейский континент. Мы платим ее в форме инфляции, которая пробивает потолок, а также в виде роста цен на энергоносители, продовольствие и другие товары. Хотя мы не несем ответственность непосредственно за войну, это не наша война, мы платим очень высокую цену за нее», — заключил Сийярто.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна введет вето на все санкции Европейского союза против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.