Венгрия наложит вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России

Орбан заявил, что Венгрия не допустит санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику

Будапешт наложит вето на санкции Европейского союза (ЕС) против ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что кабмин не допустит введения ограничений, которые еще сильнее увеличат инфляцию в Венгрии. «Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Польша передала Европейской комиссии и странам-членам ЕС свои предложения по содержанию десятого пакета санкций против России. В частности, Варшава призвала объединение ввести рестрикции в области ядерной энергетики, а также запретить импорт из РФ алмазов и каучука.