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10:34, 27 января 2023Мир

Венгрия наложит вето на санкции ЕС против ядерной энергетики России

Орбан заявил, что Венгрия не допустит санкций Евросоюза на российскую ядерную энергетику
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Будапешт наложит вето на санкции Европейского союза (ЕС) против ядерной энергетики России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что кабмин не допустит введения ограничений, которые еще сильнее увеличат инфляцию в Венгрии. «Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Польша передала Европейской комиссии и странам-членам ЕС свои предложения по содержанию десятого пакета санкций против России. В частности, Варшава призвала объединение ввести рестрикции в области ядерной энергетики, а также запретить импорт из РФ алмазов и каучука.

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Виктория Кондратьева
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