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15:03, 25 января 2023Мир

Польша предложила ввести антироссийские санкции в области ядерной энергетики

Польша предложила ЕС ввести антироссийские санкции в области ядерной энергетики

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Польша передала Европейской комиссии и странам-членам свои предложения, касающиеся десятого пакета санкций против России и очередного пакета мер против Белоруссии: она в том числе настаивает на рестрикциях в области ядерной энергетики. Цитату приводит РИА Новости.

Варшава также добивается запрета на импорт из России алмазов и каучука и запрета на импорт мебели из Белоруссии.

ЕС может ввести уже десятый пакет санкций против России в феврале. Возможно, в нем будут действовать ограничения на товары, используемые российским военно-промышленным комплексом. При этом еще в декабре источники в Брюсселе говорили о том, что Евросоюз исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Россию и сейчас приближается к пределу экономического давления.

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Виктория Кондратьева
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