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15:06, 19 мая 2023Мир

Саудовская Аравия захотела стать посредником между Россией и Украиной

Принц Саудовской Аравии: королевство готово стать посредником между Россией и Украиной

Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Саудовская Аравия готова стать посредником между Россией и Украиной. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на саммите Лиги Арабских государств, сообщает Reuters.

«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной», — сказал он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского конфликта. В мирную миссию африканских лидеров, которые посетят Россию и Украину также войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.

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Семен Александров
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