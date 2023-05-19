Саудовская Аравия захотела стать посредником между Россией и Украиной

Принц Саудовской Аравии: королевство готово стать посредником между Россией и Украиной

Саудовская Аравия готова стать посредником между Россией и Украиной. Об этом заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Салман на саммите Лиги Арабских государств, сообщает Reuters.

«Мы поддерживаем международные усилия по урегулированию украинского кризиса и готовы выступить посредниками между Россией и Украиной», — сказал он.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского конфликта. В мирную миссию африканских лидеров, которые посетят Россию и Украину также войдут Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет.