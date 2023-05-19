Нерадивых дачников заставят платить за уничтожение борщевика

Муниципальные службы избавят дачников от борщевика на участках и выставят им за это счет

Дачников в Подмосковье, которые самостоятельно не борются с борщевиком на участках, заставят платить за уничтожение опасного сорняка. Искоренять его за них придется муниципальным службам, которые потом выставят владельцам многотысячный счет, пишет MK.RU.

Новые правила о благоустройстве участков были приняты в ноябре 2022 года и вступили в силу в начале 2023-го. Теперь органы местного самоуправления обязаны следить за тем, чтобы зарослей борщевика не было не только на муниципальной, но и на частной земле.

Сначала собственника дачи предупредят, что пришло время устранять сорняки на участке, а если реакции не последует, то приедут сотрудники государственного бюджетного учреждения (ГБУ) по благоустройству и выполнят работу сами. Потраченные на ликвидацию борщевика средства хозяин дачи должен будет возместить муниципалитету в течение двух месяцев. С тех, кто не покроет расходы, взыскание проведут через суд.

Коммерческие фирмы, которые занимаются уничтожением борщевика, обычно берут за работу от 1000 до 2000 рублей за одну сотку — цена зависит от высоты растения. Эксперты предполагают, что муниципальные службы будут брать с дачников не меньше. Так, по оценкам специалистов, за участок в шесть соток придется отдать от 5000 до 10 тысяч рублей.

Учитывая, что одной обработки в сезон недостаточно, борьба с борщевиком силами муниципалитетов может дорого обойтись дачникам. Дешевле, по словам экспертов, будет косить сорняки самому или нанять кого-то из местных специалистов.

Ранее садовод Андрей Туманов призвал россиян самостоятельно не уничтожать борщевик на участках. По мнению специалиста, этот сорняк выходит из-под контроля из-за неправильного ухода за землей. Эксперт добавил, что власти зачастую вырубают кустарники вдоль дороги и затем дважды в месяц окрашивают обочины. По словам Туманова, именно такая рутинная работа по облагораживанию территории является наиболее эффективным способом борьбы с борщевиком.

