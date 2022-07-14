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Россиян попросили не уничтожать один вид сорняков

Садовод Туманов призвал россиян не уничтожать борщевик

Фото: Shutterstock

Россиян призвали перестать уничтожать один вид сорняков — по мнению председателя общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрея Туманова, борщевик выходит из-под контроля из-за плохого ухода за землей. Об этом эксперт заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Туманов отметил, что на борьбу с борщевиком уходит много средств, однако корень проблемы именно в некачественной обработке территорий. «Почему борщевик буйствует? Он растет там, где люди не прикладывают свои руки. Это сорняк брошенных земель. Там, где за землей никто не присматривает, все — там царство борщевика. В тех местах, где косят, пашут, идет какая-то культивация, никогда борщевика не бывает», — пояснил садовод.

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Эксперт добавил, что власти зачастую вырубают кустарники вдоль дороги и затем дважды в месяц окрашивают обочины. По словам Туманова, именно такая рутинная работа по облагораживанию территории является наиболее эффективным способом борьбы с борщевиком. При этом попытки единоразово победить сорняк не увенчаются успехом.

Ранее в июле в Нижнем Новгороде столкнулись с нашествием борщевика. Сорняк разросся в нескольких частях города, в том числе рядом с мэрией. Власти смогли выделить средства только на выкос растения без химической обработки, благодаря которой участок не зарастет снова на следующий год.

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Александра Качан
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