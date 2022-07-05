Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российский город захватило опасное растение

Mash: Нижний Новгород столкнулся с нашествием борщевика

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Нижний Новгород столкнулся с проблемой — около здания мэрии, а также в других частях города разросся борщевик. На происходящее обратил внимание Telegram-канал Mash.

Чаще всего борщевик в Нижнем Новгороде разрастается на границе районов и в труднодоступных местах. Местные власти не знают, как бороться с нашествием опасного растения, и не выделяют на это деньги. При этом в бюджете хватает средств только на выкос, после которого территория на следующий год снова может зарасти, а на обработку земли химией денег недостаточно.

Жители российского города жалуются на болезненные ожоги, которые приходится долго лечить, и на бездействие властей, из-за которых заросли захватившего областной центр растения с каждым годом становятся только больше. Эколог Асхат Каюмов пояснил, что распространению борщевика, растущего вдоль автомобильных дорог, из одного района города в другой, а также в область помогают машины, которые «растаскивают» семена в новые места.

Материалы по теме:
Сорняк стратегического назначения. Дефицит бумаги предложили побороть за счет борщевика. Насколько реалистична эта идея?
Сорняк стратегического назначения.Дефицит бумаги предложили побороть за счет борщевика. Насколько реалистична эта идея?
7 апреля 2022
Сорняк на стероидах. Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
Сорняк на стероидах.Россию захватывает борщевик. Есть ли способ уничтожить опасное растение?
11 июня 2022

Ранее в мае ученые Сколковского института науки и технологий предсказали, что европейская часть России, кроме севера, может зарасти борщевиком за 30 лет из-за изменения климата. По предварительному прогнозу, растение займет новые территории при любом, как оптимистичном, так и пессимистичном, климатическом сценарии к 2040-2060 годам. Исследователи считают необходимым проводить мониторинг борщевика, а также препятствовать его распространению.

Ударная волна
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву
Фитнес-тренер показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов
На Украине сообщили о распродаже в стране западной военной продукции
Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида Шварцмана
Подозреваемого в похищении воронежского школьника россиянина взяли под стражу
Российский город захватило опасное растение
Ученые рассказали об опасных веществах в Черном море
Уход KFC и «Макдоналдс» из России сравнили
Загитова опубликовала фото с украшениями за 1,5 миллиона рублей
В Индии испытали дрон SWiFT
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.