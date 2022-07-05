Российский город захватило опасное растение

Mash: Нижний Новгород столкнулся с нашествием борщевика

Нижний Новгород столкнулся с проблемой — около здания мэрии, а также в других частях города разросся борщевик. На происходящее обратил внимание Telegram-канал Mash.

Чаще всего борщевик в Нижнем Новгороде разрастается на границе районов и в труднодоступных местах. Местные власти не знают, как бороться с нашествием опасного растения, и не выделяют на это деньги. При этом в бюджете хватает средств только на выкос, после которого территория на следующий год снова может зарасти, а на обработку земли химией денег недостаточно.

Жители российского города жалуются на болезненные ожоги, которые приходится долго лечить, и на бездействие властей, из-за которых заросли захватившего областной центр растения с каждым годом становятся только больше. Эколог Асхат Каюмов пояснил, что распространению борщевика, растущего вдоль автомобильных дорог, из одного района города в другой, а также в область помогают машины, которые «растаскивают» семена в новые места.

Ранее в мае ученые Сколковского института науки и технологий предсказали, что европейская часть России, кроме севера, может зарасти борщевиком за 30 лет из-за изменения климата. По предварительному прогнозу, растение займет новые территории при любом, как оптимистичном, так и пессимистичном, климатическом сценарии к 2040-2060 годам. Исследователи считают необходимым проводить мониторинг борщевика, а также препятствовать его распространению.