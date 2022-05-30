Части России предсказали скорое зарастание борщевиком

Сколтех: европейская часть РФ может зарасти борщевиком за 30 лет из-за изменения климата

Европейская часть России может зарасти борщевиком в скором времени из-за изменения климата. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Сколковского института науки и технологий (Сколтех), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Специалисты рассмотрели шесть вариантов изменения климатических параметров, учитывая особенности почв, температуры, осадков и так далее, и пришли к выводу, что почти вся европейская территория страны, кроме севера, в ближайшие 30 лет окажется под риском распространения сорного ядовитого растения.

По предварительному прогнозу, борщевик займет новые территории при любом, как оптимистичном, так и пессимистичном, климатическом сценарии к 2040-2060 годам.

Ученые считают необходимым мониторинг за растением и последовательные меры по противодействию его распространения.

Отмечается, что борщевик был обнаружен на Кавказе в 1940-х годах, после чего его намеренно завезли в центральную часть России. Предполагалось, что он станет кормовой культурой, однако впоследствии оказалось, что он не пригоден для указанных целей, а также токсичен и вызывает ожоги. Однако избавиться от него оказалось сложно — сорняк выживает при жаре, холоде, засухе, быстро распространяется и вытесняет другие виды растений.

30 мая кандидат биологических наук Лилия Шипилина объяснила, чем чревато промедление в уничтожении борщевика. По словам биолога, в соке борщевика содержатся опасные вещества фуранокумарины, которые при попадании на кожу приводят к ожогам. Специалист назвала лучшее время, чтобы уничтожить борщевик, и призвала это делать в мае или начале лета.