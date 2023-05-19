Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:23, 19 мая 2023Силовые структуры

Раскрыты детали дела о взятке главы налоговой инспекции Серпухова

СКР: по делу о коррупции главы налоговой инспекции Серпухова проходят трое его подчиненных
Начало событий в новости Главу налоговой службы подмосковного Серпухова задержали за взятки

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По уголовному делу руководителя межрайонной налоговой инспекции Серпухова задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в получении взяток в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Налоговикам вменяется пять эпизодов коррупции, также под следствием находится посредник и четверо взяткодателей.

По данным следствия, на протяжении 2022 года подозреваемые в составе организованной группы получали от руководителей фирм взятки в размере от 1,5 миллиона до 4,5 миллиона рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении руководителя налоговой инспекции меры пресечения. Четыре подозреваемых уже арестованы, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 19 мая сообщалось о задержании главы налоговой инспекции Серпухова Александра Кирша. Общая сумма взяток превышает 10 миллионов рублей, уточняет Telegram-канал «112».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
В Артемовске уничтожили одного из лучших наводчиков артиллерии ВСУ
Найдены поедающие пластик грибы
Путин заявил о росте сплоченности россиян
Глава ОКР обратился к желающим сменить гражданство российским спортсменам
Звезда «Дюнкерка» лишился роли в продолжении «Гладиатора» из-за рабочего графика
На акции оппозиции у аэропорта в Тбилиси задержали несколько человек
В Британии оценили шансы Российской армии против контрнаступления ВСУ
Раскрыта средняя стоимость аренды «однушек» и студий в Москве
Сотрудники СБУ избили до смерти российского военнопленного на допросе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.