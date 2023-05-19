Раскрыты детали дела о взятке главы налоговой инспекции Серпухова

СКР: по делу о коррупции главы налоговой инспекции Серпухова проходят трое его подчиненных

По уголовному делу руководителя межрайонной налоговой инспекции Серпухова задержаны трое его подчиненных, подозреваемых в получении взяток в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Налоговикам вменяется пять эпизодов коррупции, также под следствием находится посредник и четверо взяткодателей.

По данным следствия, на протяжении 2022 года подозреваемые в составе организованной группы получали от руководителей фирм взятки в размере от 1,5 миллиона до 4,5 миллиона рублей за снижение сумм доначисленных в ходе проверок налогов, которые ранее не были уплачены.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении руководителя налоговой инспекции меры пресечения. Четыре подозреваемых уже арестованы, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 19 мая сообщалось о задержании главы налоговой инспекции Серпухова Александра Кирша. Общая сумма взяток превышает 10 миллионов рублей, уточняет Telegram-канал «112».