Силовые структуры
Главу налоговой службы подмосковного Серпухова задержали за взятки
Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали за коррупцию
Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали за коррупцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, его заподозрили в восьми эпизодах взяточничества. Кроме того, правоохранители проверяют остальных сотрудников налоговой.
В настоящий момент решается вопрос об аресте Кирша.
Ранее стало известно, что в Свердловской области арестовали до 11 июня начальника ГИБДД Ивделя за получение взятки.