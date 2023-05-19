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11:25, 19 мая 2023Силовые структуры

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова задержали за взятки

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали за коррупцию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главу налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша задержали за коррупцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, его заподозрили в восьми эпизодах взяточничества. Кроме того, правоохранители проверяют остальных сотрудников налоговой.

В настоящий момент решается вопрос об аресте Кирша.

Ранее стало известно, что в Свердловской области арестовали до 11 июня начальника ГИБДД Ивделя за получение взятки.

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Екатерина Власова
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