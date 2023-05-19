Актеры сериала «Нулевой пациент» озвучили аудиосказку для детей с ВИЧ

Актеры сериала «Нулевой пациент» записали аудиосказку «Капельки здоровья» для детей с ВИЧ

Актеры сериала «Нулевой пациент» записали аудиосказку для детей с диагнозом ВИЧ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фольклорная история под названием «Капельки здоровья» расскажет, как безопасно жить с вирусом. Инициатива, организованная «Кинопоиском» и «Букмейтом», приурочена к годовщине премьеры сериала и Дню защиты детей.

Отмечается, что история написана с помощью метода сказкотерапии, она также будет представлена в печатном виде в СПИД-центрах страны.

Рассказчиками выступили режиссер и актер сериала Евгений Стычкин, а также артисты Аскар Ильясов, Лиза Шакира, Павел Майков, Иван Добронравов и подопечная фонда «Дети+».

Ранее академик РАН, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых ВИЧ, доктор медицинских наук Вадим Покровский, участвовавший в расследовании причин вспышки и ставший прототипом одного из героев сериала «Нулевой пациент», раскрыл детали появления ВИЧ в СССР.

«Нулевой пациент» рассказывает о первой в СССР вспышке ВИЧ. Его премьера состоялась 19 мая прошлого года.