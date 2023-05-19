Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:52, 19 мая 2023Культура

Актеры сериала «Нулевой пациент» озвучили аудиосказку для детей с ВИЧ

Актеры сериала «Нулевой пациент» записали аудиосказку «Капельки здоровья» для детей с ВИЧ
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Актеры сериала «Нулевой пациент» записали аудиосказку для детей с диагнозом ВИЧ. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фольклорная история под названием «Капельки здоровья» расскажет, как безопасно жить с вирусом. Инициатива, организованная «Кинопоиском» и «Букмейтом», приурочена к годовщине премьеры сериала и Дню защиты детей.

Отмечается, что история написана с помощью метода сказкотерапии, она также будет представлена в печатном виде в СПИД-центрах страны.

Рассказчиками выступили режиссер и актер сериала Евгений Стычкин, а также артисты Аскар Ильясов, Лиза Шакира, Павел Майков, Иван Добронравов и подопечная фонда «Дети+».

Ранее академик РАН, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых ВИЧ, доктор медицинских наук Вадим Покровский, участвовавший в расследовании причин вспышки и ставший прототипом одного из героев сериала «Нулевой пациент», раскрыл детали появления ВИЧ в СССР.

«Нулевой пациент» рассказывает о первой в СССР вспышке ВИЧ. Его премьера состоялась 19 мая прошлого года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
В Артемовске уничтожили одного из лучших наводчиков артиллерии ВСУ
Найдены поедающие пластик грибы
Путин заявил о росте сплоченности россиян
Глава ОКР обратился к желающим сменить гражданство российским спортсменам
Звезда «Дюнкерка» лишился роли в продолжении «Гладиатора» из-за рабочего графика
На акции оппозиции у аэропорта в Тбилиси задержали несколько человек
В Британии оценили шансы Российской армии против контрнаступления ВСУ
Раскрыта средняя стоимость аренды «однушек» и студий в Москве
Сотрудники СБУ избили до смерти российского военнопленного на допросе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.