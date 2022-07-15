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Прототип героя из «Нулевого пациента» раскрыл детали появления ВИЧ в СССР

Академик Покровский заявил о редкости штамма, который привел к массовой вспышке ВИЧ в СССР

Кадр: фильм «Нулевой пациент»

Штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), который привел к первой массовой вспышке заболевания в СССР в Элисте (Калмыкия), был редким вариантом, попавшим в страну из Конго. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил академик РАН, специалист в области профилактики и лечения инфекций, вызываемых ВИЧ, доктор медицинских наук Вадим Покровский, участвовавший в расследовании причин вспышки и ставший прототипом одного из героев сериала «Нулевой пациент».

По словам Покровского, вызвавший вспышку заболевания штамм был распространен исключительно в этой африканской стране, а его переносчиком, нулевым пациентом, стал моряк, отправившийся в Конго с командировкой за шесть лет до событий в Элисте.

Вспышка в СССР произошла в 1988 году, это было первое в Советском Союзе внутрибольничное заражение ВИЧ. При использовании нестерильных инструментов для переливания крови вирус занесли 75 детям и четверым взрослым. Позже выяснилось, что инфицированные уехали из Элисты в Волгоград, Ростовскую область и Ставропольский край, где произошли новые заражения.

Отец мальчика за шесть лет до этого ездил в Конго, работал там в команде на берегу. Ну, чем заниматься матросу на берегу? Так вирус попал в СССР. Когда мы выделили штамм ВИЧ, который был обнаружен у больных в Калмыкии, выяснилось, что это довольно редкий вариант вируса иммунодефицита

Вадим Покровскийакадемик РАН, доктор медицинских наук

Этот случай не стал первым в стране заражением ВИЧ, так как на момент элистинской вспышки в СССР уже были около двухсот носителей вируса. Также вызвавший вспышку в больнице штамм вируса не стал доминирующим в Советском Союзе — основным вариантом считается занесенный в СССР через Одессу субтип А.

«Удалось проследить, что он появился у нас в стране на территории одного из черноморских портов, вероятнее всего, в Одессе, потому что туда чаще всего заходили иностранные суда. А уже оттуда распространился по России наркопотребителями», — рассказал Вадим Покровский. Он отметил, что распространение этого субтипа произошло позже элистинских событий, уже в девяностые годы.

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Академик отметил, что для создания вакцины от ВИЧ нужно учитывать ее возможность защищать от всех субтипов, так как кроме распространенного в Европе субтипа B и доминирующего в мире субтипа A, из Азии в Россию начал проникать также и субтип C.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Татьяна Ковалева назвала симптомы, которые могут сигнализировать о заражении ВИЧ-инфекцией. Это лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, а также боль в горле и сыпь на коже.

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