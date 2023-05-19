Военкор рассказал об изменении тактики российских военных в зоне спецоперации

Военкор Коц: российские военные в зоне проведения СВО стали чаще применять авиабомбы

Военный корреспондент Андрей Коц в разговоре с Ura.ru рассказал, что российские солдаты, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, изменили тактику ведения боевых действий. По его словам, они начали чаще применять авиабомбы и управляемые боеприпасы для того, чтобы наносить удары по местам скопления войск противника.

«Наши стали чаще применять авиабомбы и управляемое высокоточное оружие по местам сосредоточения войск, по позициям, где располагаются их войска», — заявил он. Коц отметил, что в таких местах располагается личный состав ВСУ, а также техника и боеприпасы.

Он напомнил, что недавно российские военные нанесли удар по городу Хмельницкий, в результате которого прогремел мощный взрыв и виднелись большие столбы дыма. Военкор выразил уверенность в том, что таким образом была проведена успешная атака по крупному складу с вооружениями украинских солдат.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление. По его словам, вероятность того, что Киев проведет удачную атаку, падает с каждым днем.