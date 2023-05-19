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02:57, 19 мая 2023Бывший СССР

В Запорожской области оценили шансы ВСУ на успешное контрнаступление

Рогов заявил, что в Запорожской области снизили шансы ВСУ на успешное контрнаступление

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

В Запорожской области приняты меры по снижению шансов украинской армии на успешное контрнаступление, об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, вероятность того, что Киев проведет успешное контрнаступление, падает с каждым днем. «Причина тому — нанесение массированных превентивных ударов по позициям боевиков украинского президента Владимира Зеленского и укрепление нашей линии эшелонированной обороны», — оценил он.

Рогов уточнил, что в последние недели Вооруженные силы (ВС) России наносят комплексные массированные удары по украинским позициям. Российские военные используют артиллерию, авиацию и дроны. Они целятся по опорным и командным пунктам противника, местам расположения, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ.

Ранее врио главы региона Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВС) упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области прошлой осенью.

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Марина Совина
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