Политолог заявила о возможных переменах в НАТО после выборов в Турции

Политолог Макеева: Швеция вступит в НАТО в случае победы Кылычдароглу на выборах в Турции

Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в беседе с Ura.ru рассказала, что в НАТО возможны перемены в том случае, если на президентских выборах в Турции победу одержит оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу. По ее словам, в этом случае страна перестанет выступать против вступления Швеции в альянс.

«Коллективный Запад в лице вашингтонских кураторов старается поставить более лояльного и подконтрольного персонажа, который бы не кобенился и шел навстречу любым инициативам Вашингтона», — заявила она.

Эксперт пояснила, что если США удастся это сделать, то не останется препятствий как для дальнейшего расширения НАТО, так и для других инициатив Белого дома. Она добавила, что действующий турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ведет многовекторную политику, ориентируясь одновременно и на Соединенные Штаты, и на Россию. Это, отметила Макеева, не нравится Вашингтону, который предпочитает вести дела с прозападными лидерами.

Ранее Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев. По его словам, в стране проживает около 10 миллионов лиц данной категории.