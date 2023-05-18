Соперник Эрдогана заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу заявил о намерении выслать беженцев из страны

Соперник действующего главы Турции Реджепа Тайипа Эдогана на президентских выборах, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил о намерении выслать из страны всех беженцев. Об этом сообщает турецкая газета BirGün.

«В случае избрания я отправлю назад всех беженцев», — сказал политик на пресс-конференции в Анкаре. По его словам, в Турции проживает около 10 миллионов лиц данной категории.

Ранее кандидат в президенты Турции от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу пообещал возобновить переговоры о вступлении страны в Евросоюз в случае победы на выборах.

14 мая в Турции прошел первый тур выборов президента. Эрдоган обошел Кылычдароглу, набрав 49,5 процента голосов. Его соперник получил 44,89 процента. Победитель определится во втором туре, 28 мая.